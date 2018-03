15-03-2018 18:58

Plantação de Carvalhos na Serra da Gardunha

O município do Fundão e a equipa Eco-Escolas do Agrupamento de Escolas do Fundão promovem, no dia 19 de março, na Casa do Guarda (Alcongosta), uma plantação de carvalhos no âmbito da iniciativa “Rota pela Floresta”. Com esta plantação de árvores pretende-se «restabelecer a Natureza depois dos incêndios, e consciencializar para a importância da preservação das espécies e da sua importância par a vida», refere o município.