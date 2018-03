15-03-2018 17:40

AMCB promove aproveitamento da geotermia na região

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) participa no projeto “GeoAtlantic”, que se destina a promover e divulgar o aproveitamento da geotermia para

aquecimento e arrefecimento de edifícios na região.

Os parceiros de França, Irlanda, Portugal, Espanha e Reino Unido reuniram na semana passada em Tenerife (Espanha) para acertar as próximas ações locais de divulgação dos recursos geotérmicos. O “GeoAtlantic” foi candidatado à iniciativa Interreg Atlantic e prevê a implementação de vários projetos-piloto sobretudo em edifícios municipais na região, utilizando sondas verticais e bombas térmicas para aquecimento dos imóveis. No verão, o processo é invertido e o excesso de calor é transferido para o subsolo. Outra das atividades previstas é difundir a informação e as melhores práticas operacionais em uso atualmente, além de colocar em contacto os vários atores do mercado.