15-03-2018 16:22

Alunos da Escola Profissional de Trancoso reflorestaram área ardida da Serra do Pisco

Os alunos da Escola Profissional de Trancoso (EPT) organizaram, na passada terça-feira, uma atividade desportiva (BTT, corrida e caminhada) que culminou com uma acção de plantação de quase duas centenas de carvalhos num terreno junto à Serra do Pisco, devastada pelo incêndio de 15 de outubro.

O "BTT Reflorestar" teve o apoio da Associação de Proteção da Natureza do Concelho de Trancoso, que cedeu as árvores e bolotas; da Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra, que emprestou as bicicletas necessárias à realização do evento; e da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, que disponibilizou o terreno onde foi levada a cabo a ação.

Com esta iniciativa, a EPT pretendeu sensibilizar a comunidade escolar para «a necessidade de cuidar do meio ambiente e dar a conhecer aos seus alunos espaços privilegiados para a prática desportiva de aventura» nas imediações da cidade de Trancoso.