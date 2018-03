15-03-2018 15:49

Projeto Global Care avança para nova fase

Arrancou hoje mais uma fase do Projeto Global Care nos Serviços de Ortopedia, Cirurgia, Pediatria e Urgência Pediátrica da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. O projeto, iniciado em 2016, «pretende dar uma resposta efetiva às necessidades de formação dos profissionais de saúde que se encontram na prestação de cuidados ao doente, de forma a contribuir para uma diminuição da ocorrência de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho, privilegiando uma conduta preventiva de complicações associadas ao contexto profissional, tendente ao alcance de mais saúde e bem-estar», lê-se em nota. O projeto tem como mentoras as enfermeiras especialistas de reabilitação Paula Rocha e Cristina Cunha.