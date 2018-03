15-03-2018 12:17

Professores do distrito da Guarda aderiram em força à greve

A greve dos professores permitiu hoje que alguns alunos das escolas da Guarda dessem «uma volta» pelo centro da cidade e que outros fossem mais tarde para as aulas. Sofia Monteiro, da delegação local do Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) adiantou que os dados apurados até 11h40 indicavam que, «tal como na restante região Centro, também na Guarda se registou um elevado número de adesão à greve com escolas encerradas e escolas a funcionar apenas com algumas aulas a decorrerem». No distrito da Guarda, segundo o SPRC, os dados indicam que encerraram escolas nos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e do Sabugal.