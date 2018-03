15-03-2018 11:22

Despiste de mota causa um morto em Santo Estêvão

Na sequência de um despiste, morreu ontem um motociclista em Santo Estêvão (Sabugal). O acidente ocorreu por volta das 23h51 e o condutor acabou por falecer ainda no local, onde estiveram os Bombeiros Voluntários do Sabugal, a VMER da Guarda e elementos da GNR, com um total de dez operacionais e quatro viaturas.