14-03-2018 16:32

Estrada que atravessa Vilar Maior encerrada devido a cheia

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, a Estrada Municipal que atravessa Vilar Maior, no concelho do Sabugal, está cortada devido a uma cheia. Houve algumas quedas de árvores no distrito, mas «nada de anormal» e sem feridos a registar. De acordo com o site da ANCP, em Seixo do Côa (Sabugal) houve queda de elementos de construção em estruturas edificadas, tendo sido mobilizados dois operacionais e um veículo. Em Santiago (Seia) uma queda de árvore mobilizou sete operacionais e quatro veículos.