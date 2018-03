14-03-2018 15:42

Projeto Remedia.Lab vai estudar medias regionais

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai desenvolver um projeto de investigação centrado nos meios de comunicação social de âmbito regional, que pretende avaliar a sua situação, propor estratégias que garantam o seu futuro e incubar novas iniciativas editoriais. Com a designação de Remedia.Lab, será desenvolvido pelo Labcom.IFP – Comunicação Filosofia e Humanidades, com coordenação do docente e investigador João Carlos Correia. Terá a dotação de 209,472,01 euros, apoio que resulta de uma candidatura à área científica de Comunicação e Media, no âmbito do SAICT/2017 – Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico - IC&DT.