14-03-2018 14:38

Nevão corta acesso ao maciço central da Serra da Estrela

A neve que cai desde a manhã na Serra da Estrela motivou o encerramento da estrada que atravessa o maciço central e dá acesso à Torre.

O trânsito na EN339 está proibido a partir das Penhas da Saúde, do lado da Covilhã, e do Sabugueiro, na vertente de Seia, de acordo com informação no site da Infraestruturas de Portugal.