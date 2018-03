14-03-2018 14:21

Autarquia de Seia convida comunidade a participar no orçamento participativo

A Câmara Municipal de Seia disponibiliza uma verba de 125 mil euros para o orçamento participativo de 2018, estando o período de apresentação de sugestões a decorrer até ao dia 13 de abril. Segundo a autarquia, a comunidade é «chamada a contribuir para o exercício de uma intervenção ativa e responsável nos processos de governação local, com propostas de projetos que contribuam para um desenvolvimento mais sustentável do concelho». A fonte refere que os cidadãos «são convidados a decidir prioridades de investimento municipal para o orçamento de 2019, sendo o limite para cada proposta elegível, igual ou inferior a 12.500 euros (IVA incluído)».