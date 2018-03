13-03-2018 17:31

Homem com pulseira eletrónica por violência doméstica no Sabugal

A GNR do Sabugal deteve, ontem, um homem de 56 anos por violência doméstica.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu no concelho raiano após uma denúncia de agressões físicas a uma mulher de 63 anos com uma ferramenta agrícola.

«Os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo detetado o suspeito bastante exaltado, proferindo ameaças à sua esposa, pelo que foi detido», refere a GNR em comunicado.

Presente ao Tribunal Judicial de Sabugal, o indivíduo saiu em liberdade mas com pulseira eletrónica, estando proibido de se aproximar da vitima a menos de 500 metros de distância.