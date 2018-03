13-03-2018 12:13

Segunda conferência do Movimento pelo Interior hoje na Covilhã

Depois de Bragança, o Movimento pelo Interior realiza esta tarde (14h30), na Covilhã, a sua segunda conferência. A sessão decorre na Universidade da Beira Interior.

Os oradores convidados são António Fidalgo (reitor da UBI), João Logrado (presidente do Conselho de Administração da Olano Portugal) e José Reis (professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e ex-secretário de Estado do Ensino Superior).

A conferência será moderada pelo jornalista Manuel Carvalho. O Movimento destina-se a definir um conjunto de medidas de políticas públicas que, num prazo de 12 anos, possibilitem «a reversão da situação que hoje se vive nos territórios do Interior».

Miguel Cadilhe, Jorge Coelho e Pedro Lourtie são, respetivamente, os coordenadores para as políticas de Ordenamento do Território, Fiscal e da Educação.