12-03-2018 11:16

Inscrições abertas para Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques

Estão abertas as inscrições, até 6 de abril, para o Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques, que tem o valor de mil euros. O prémio, destinado às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho da Guarda, tem como objetivo assinalar, de forma solidária, o projeto da Cápsula do Tempo Guarda 2050. Segundo o Clube Escape Livre, as IPSS do concelho podem candidatar-se com a indicação de um projeto ou de uma necessidade «que os mil euros poderiam ajudar a colmatar».