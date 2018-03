11-03-2018 20:53

Vitória esmagadora do Foz Côa na II Divisão Distrital

Esta tarde houve goleada na 11ª jornada da II Divisão Distrital. O ADC Castelos sofreu uma pesada derrota frente ao GD Foz Côa, 7-0.

Na liderança mantem-se o Celoricense.

Confira os restantes resultados:

S. C. Celoricense 2-0 Futebol C. de Pala

SC Vilar Formoso 3-0 G.C.R. Casal Cinza

Spg. C. Paços da Serra 4-1 Freixo de Numão