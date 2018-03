11-03-2018 13:39

Detido suspeito de ter esfaqueado mulher no Fundão

Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada pelo namorado, em Aldeia Nova do Cabo, no Fundão. O corpo da vítima foi encontrado pelo seu filho de cinco anos que ligou para o 112. O autor do crime já foi detido, depois de ter confessado o crime.

O suspeito, de 32 anos, começou a ser interrogado na qualidade de testemunha por estar ligado à vítima, mas acabou por confessar que matou a mulher, pouco tempo depois de ter começado o interrogatório.

Segundo o Jornal de Notícias, a mulher estava divorciada deste janeiro, tendo iniciado um relacionamento com o autor do crime. Depois de um desentendimento por causa de ciúmes entre o casal, o indivíduo esfaqueou a mulher.

O crime ocorreu na madrugada de sábado passado e o homem vai continuar detido e, posteriormente, será sujeito a primeiro interrogatório judicial.