10-03-2018 20:42

“Conectividade no Maciço Central” apresentado amanhã em Seia

Marcelo Rebelo de Sousa preside amanhã à cerimónia institucional de arranque do projeto “Conectividade no Maciço Central", pelas 10h45, no auditório do CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, em Seia. Este é um investimento de seis concelhos da Serra da Estrela (Seia, Gouveia, Manteigas, Oliveira do Hospital, Covilhã e Fundão), que vem permitir a instalação de fibra ótica de nova geração.

O objetivo da implementação do projeto é superar as dificuldades de comunicações das freguesias de montanha, vencendo, pela primeira vez, as dificuldades da orografia geográfica do território, ligando uma encosta à outra, possibilitando conectividade de última geração às aldeias de montanha, aldeias de xisto, edifícios de instituições publicas, unidades hoteleiras e outros investimentos já existentes na região-

A cerimónia conta ainda com a presença do Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, e da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa.