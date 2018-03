10-03-2018 19:59

Feira do Fumeiro em Trancoso continua

A XVª Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira prossegue este fim-de-semana e no recinto estão 90 expositores de produtos regionais assentes nos recursos endógenos desta região e todos eles certificados. Do vale do Douro à Serra da Estrela, há queijo, pão, enchidos, vinhos, azeites, doçaria regional, mel e artesanato, «todos eles com referência de qualidade e de cumprimento das normas de produção», garante o dirigente da AENEBEIRA.

O certame começou ainda na semana passada e nem a forte chuva que caiu ao longo de todo o fim-de-semana afastou os visitantes do Pavilhão Multiusos de Trancoso, onde decorre a feira.