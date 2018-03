10-03-2018 18:21

Serranos interrompem série negativa com igualdade em Arouca

O Arouca e o Sporting da Covilhã empataram este sábado 2-2, na 28.ª jornada da 2ª Liga, que impediu os arouquenses de ascenderem à liderança do campeonato e interrompeu a série negativa dos serranos.

A jogar em casa o Arouca foi o primeiro a marcar, aos 16' por Roberto, mas aos 24' Renato fez o golo da igualdade. Já na segunda parte, aos 71' Reinildo coloca os serranos à frente do marcador. A vantagem não durou muito tempo, aos 85' Nuno Coelho, através de grande penalidade fez o 2-2.

Com 36 pontos, o Sporting da Covilhã ocupa a 13ª posição.