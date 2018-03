10-03-2018 16:22

Hortense Martins continua na liderança da Distrital de Castelo Branco do PS

Sem adversários, Hortense Martins foi ontem reeleita presidente da Federação Distrital de Castelo Branco do PS, ao obter 97,1 por cento dos votos. Este será já o terceiro mandato da também deputada na Assembleia da República, que é a única mulher a liderar uma distrital do Partido Socialista.