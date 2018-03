10-03-2018 16:03

Nova espécie tóxica de cogumelos divulgada em seminário no Paúl

Há um cogumelo, muito semelhante ao popularmente conhecido por frade ou tortulho, cuja toxicidade pode ser potencialmente mortal que será dado a conhecer no Seminário de Micologia, realizado esta manhã, no auditório da secção de bombeiros do Paul (Covilhã).

Na sessão foi apresentado um trabalho de investigação que conclui pela toxicidade desta espécie muito semelhante ao Macrolepiota procera (frade, roque, gasalho, marifusa, tortulho, etc.), o Macrolepiota venenata, que é responsável pela maioria das intoxicações de outono que ocorrem aquando a apanha deste cogumelo, o mais conhecido e consumido em Portugal, segundo o especialista em micologia Gravito Henriques. Além da caracterização pormenorizada e comparativa da espécie mortal com o Macrolepiota procera, serão divulgados relatos e testemunhos de vítimas sobreviventes, bem como de práticas úteis para evitar confusões na apanha e algumas recomendações a seguir por pacientes e profissionais de saúde em caso de intoxicação. «Por razões de desconhecimento e de receio, a apanha e o consumo restringe-se muitas vezes apenas a esta espécie, baseados num princípio de que é fácil a sua identificação, em particular pelas características do chapéu e pela existência de um anel, concluindo daí, de forma precipitada, não haver possibilidades de confusão com outros cogumelos», alerta o especialista, que lembra que esta espécie foi recentemente identificada e ainda está pouco estudada.