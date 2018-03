10-03-2018 11:46

GNR detém homem por violência doméstica em Fornos de Algodres

O Comando Territorial da Guarda deteve ontem um homem, de 27 anos, por violência doméstica, no concelho de Fornos de Algodres.

A detenção decorreu no âmbito de uma investigação que decorria há um mês, em que envolvia ofensas à integridade física a três vítimas, os dois irmãos, de 22 e 35 anos, com deficiência mental, e o progenitor, com 60 anos.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Gouveia, ficando sujeito às medidas de coação de afastamento das vítimas num raio de 20 quilómetros, apresentações semanais em posto policial e ainda aplicação de pulseira eletrónica.