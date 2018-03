09-03-2018 18:32

Mazgani traz Leonard Cohen à Guarda esta noite

Leonard Cohen vem hoje (21h30) ao TMG através do cantautor Mazgani, que lhe dedicou o seu último trabalho “The Poet’s Death” e que o músico luso-iraniano está a apresentar em digressão.

Editado em setembro de 2017, este álbum é uma homenagem ao cantor canadiano, falecido em 2016, mas também a Bob Dylan, outro herói de Mazgani cujos poemas e escrita receberam o selo de “Literatura” com a atribuição de um prémio Nobel.

Este disco é então sobre escrever canções, contar histórias, efabular sentimentos, medos, opressões, desejos e profissões de fé, adianta a produção. Mas também sobre o amigo Peixe (Ornatos Violeta), com quem trabalhou neste quinto álbum de originais.

Shahryar Mazgani nasceu no Irão em 1975 e veio para Portugal aos quatro anos com a família, em fuga da Revolução Islâmica de 1979.