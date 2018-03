09-03-2018 17:37

David Regueiro esta noite no Seia Jazz & Blues

O Seia Jazz & Blues entra na reta final.

Hoje (22 horas), o palco do Cineteatro da Casa da Cultura da cidade serrana é do guitarrista espanhol David Regueiro, acompanhado do seu grupo Swingtet, que apresenta o seu mais recente disco “Bird Lives!”. Já no sábado será a vez do blues dos portugueses The Greyhound James Band.