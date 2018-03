09-03-2018 16:14

Escocesa que enterrou cadáver do marido em Linhares da Beira condenada a multa de 790 euros

Uma mulher escocesa de 52 anos que enterrou o cadáver do marido numa quinta de Linhares da Beira foi condenada a pena de multa pelo tribunal de Celorico da Beira.

Segundo a sentença, a professora, atualmente desempregada, foi condenada pela prática de um crime de profanação de cadáver, ou de lugar fúnebre, ocorrido a 8 de dezembro de 2016, ao pagamento de 790 euros.

Foi ainda decidido sentenciar a arguida no pagamento das custas processuais, fixando o tribunal «a taxa de justiça devida no mínimo». A defesa vai recorrer da sentença.