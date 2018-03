09-03-2018 15:12

Semana da Competitividade e Inovação termina com jantar-debate no NERGA

O NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda organiza hoje o workshop temático “Tendências para a Inovação nos Setores do Agroalimentar, Tecnologias de Informação, Comunicações e Eletrónica (TICE) e Materiais”.

As atividades estão a decorrer na Escola Superior Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda no âmbito da Semana da Competitividade e Inivação 4INOVA.PT, promovida pelas Associações Empresariais da Beira Baixa, Guarda, Vila Real e Viseu.

A iniciativa pretende sensibilizar e capacitar as PME para «os fatores críticos da inovação, desenvolver processos de inovação, estimular o trabalho em rede, ligar as empresas às instituições de ensino superior e outras instituições, desenvolver projetos inovadores, com vista à criação de novos bens e serviços, aumentar a produtividade e a capacidade de criação de valor», adianta a organização.

Esta noite realiza-se no NERGA um jantar-conferência dedicado a esta temática e à sua importância para o desenvolvimento competitivo das PME´s e das regiões envolvidas. No evento serão entregues os prémios do Concurso 4INOVA.PT, destinado a premiar as empresas que apostam na inovação.

O 4INOVA.PT é um projeto cofinanciado pelo Compete 2020, no âmbito de uma candidatura apresentada ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas – SIAC.