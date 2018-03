08-03-2018 18:42

Trancoso exibe documentário sobre mulheres do concelho no Dia da Mulher

Trancoso assinala o Dia Internacional da Mulher com a exibição do documentário “Mulher real de Trancoso”, esta noite (20h45), no Cinema Municipal Jacinto Ramos.

O filme reúne testemunhos de mulheres que no concelho se atreveram a sonhar e viver além do género. Após a projeção haverá no Convento de São Francisco uma criação dramatúrgica protagonizada pelos jovens do grupo de teatro amador ComTaTo, dos estudantes da Escola Profissional de Trancoso e dos alunos da Universidade Sénior de Trancoso, no Convento São Francisco.