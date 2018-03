08-03-2018 16:34

Pedro Dias condenado a 25 anos de prisão

O Tribunal da Guarda condenou hoje Pedro Dias à pena máxima de 25 anos de prisão, em cúmulo jurídico, por vários crimes cometidos em Aguiar da Beira a 11 de outubro de 2016, entre os quais três homicídios consumados. Pedro Dias foi condenado pelos homicídios consumados do militar da GNR Carlos Caetano e de Liliane e Luís Pinto. A tentativa de homicídio do militar António Ferreira foi também considerada provada, assim como vários outros crimes. Pedro Dias assistiu à leitura do acórdão por videoconferência desde a prisão de Monsanto.