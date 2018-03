08-03-2018 16:09

Dois filmes do Centro de Portugal premiados na ITB Berlim

O Centro de Portugal continua a conquistar prémios e distinções pelo mundo fora. Desta vez foi no festival de cinema de turismo "The Golden City Gate", inserido na ITB Berlim (Alemanha), que premiou dois filmes oriundos da região. O novo filme promocional do Centro de Portugal, intitulado "Next Stop / Próxima Paragem", ganhou o "Urso de Prata", referente ao segundo lugar, na categoria "Região". Outro filme produzido na região foi igualmente distinguido: o "The Guardian of Naturia", que promove o concelho da Pampilhosa da Serra, tendo arrecadado também um "Urso de Prata" na categoria "Ecoturismo".