08-03-2018 14:55

PJ da Guarda deteve, em Viseu, suspeito de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve, na zona de Viseu, um homem, em flagrante delito, pela presumível prática de um crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, nas diligências realizadas foram apreendidas 80 doses individuais de canábis, bem como «objetos indiciadores da prática do crime».

O detido, de 31 anos, já com antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial .