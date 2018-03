08-03-2018 12:44

NDS estreia patinagem artística

O Núcleo Desportivo e Social (NDS), na Guarda, está a dinamizar a prática da patinagem artística na Guarda, sob a orientação da treinadora Ana Cristina Santos, e já inscreveu 14 atletas na Federação Portuguesa de Patinagem.

Os treinos tiveram início em setembro e a modalidade arrancou oficialmente no mês passado com a participação de onze patinadoras no IVº Festival de Patinagem Artística organizada pela Academia de Patinagem da Covilhã.

O(a)s interessado(a)s, a partir dos 4 anos, em praticar devem contactar o NDS na sede ou através do email patinagem@nds.pt ou e telefone 271 230 624. As inscrições são limitadas e o treino semanal decorre no pavilhão desportivo de Casal de Cinza, das 20 às 21h30.