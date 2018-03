07-03-2018 18:20

Plataforma de Ciência Aberta assinala Semana Internacional do Cérebro

A Plataforma de Ciência Aberta (PCA), instalada em Barca d'Alva, vai associar-se à Semana Internacional do Cérebro, que vai decorrer entre segunda-feira e sábado, com a realização de diversas iniciativas. Segundo a PCA, serão realizados workshops dedicados à inteligência artificial e à construção de robôs, na escola sede do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo. «Durante essa semana, a comunidade escolar local será convidada a refletir sobre o funcionamento do comportamento animal, enquanto constrói, observa e manipula robôs que se assemelham a criaturas vivas. No último dia, decorre um laboratório de robótica, cibernética e neurociências, aberto ao público em geral, a acontecer no Pavilhão dos Desportos», refere a fonte.