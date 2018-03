07-03-2018 17:59

Câmara da Covilhã está sem Provedora do Munícipe

O PSD da Covilhã, denunciou, em comunicado, a ausência de um provedor do munícipe, e dos respectivos serviços, na Câmara da Covilhã. A situação arrasta-se há quatro meses.

O cargo era até então desempenhado por Elisa Pinheiro, mas terminou com a cessação do anterior mandato autárquico. Segundo o PSD, a ex-provedora «continua a ter todas as condições de elegibilidade para dirigir os serviços de provedoria do munícipe», pelo que a nova nomeação já deveria ter sido conhecida e validado na reunião de dezembro de 2017 da Assembleia Municipal da Covilhã.

Confrontado com esta questão, Vítor Pereira explicou que Elisa Pinheiro não foi de novo nomeada para desempenhar o cargo por opção própria, mas já esta «uma pessoa escolhida. Um nome que em breve será anunciado», sem adiantar para já mais pormenores.

O edil covilhanense recordou que este é um cargo «nunca existiu no nosso município e que fizemos questão de introduzir». Quanto ao perfil do novo provedor garante que é alguém com «capacidade de distanciamento político, objetividade no tratamento destas matérias que são delicadas. Uma pessoa supra partes e que possa defender os nossos concidadãos».