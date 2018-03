07-03-2018 12:41

Município do Sabugal apresenta candidatura no âmbito da prevenção da floresta

O Município do Sabugal submeteu recentemente uma candidatura para poder continuar o trabalho de instalação de faixas de gestão de combustível que estão previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Segundo a autarquia, a candidatura «prevê a realização de mais de mil hectares de silvicultura preventiva, na criação e manutenção de faixas, e terá um investimento previsto superior a 600 mil euros, sendo este um esforço desenvolvido numa primeira fase nas freguesias do concelho classificadas com risco muito elevado de incêndio».