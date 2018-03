06-03-2018 22:09

Rochoso sem água amanhã durante uma hora

A Câmara da Guarda informa que o abastecimento de água estará interrompido amanhã no Rochoso, entre as 9h30 e as 10h30.

O corte deve-se «à substituição do medidor de caudal, instalado no reservatório daquela localidade, da responsabilidade da empresa de gestão em alta, a Águas do Vale do Tejo», refere a autarquia.