06-03-2018 16:41

Semana da Leitura em Trancoso até sexta-feira

O Centro Cultural de Trancoso acolhe, até sexta-feira, a Semana da Leitura, que é organizada pela Câmara Municipal, no âmbito do programa do Plano Nacional de Leitura. O programa do evento integra atividades de animação de leitura, apresentação de livros, exposição de trabalhos e uma feira do livro. A organização destaca a presença do escritor Francisco Moita Flores, pelas 21 horas de sexta-feira, que irá apresentar a obra "Mataram Sidónio".