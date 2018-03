06-03-2018 14:28

ULS Guarda recebe estudantes americanos

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou hoje que vai receber estudantes americanos no âmbito de um programa formalizado com o Saint Mary's Institute for Educational Excellence, com sede em Washington, nos Estados Unidos.

A ULS refere em comunicado que é «a primeira instituição do interior do país a receber estudantes universitários estrangeiros de medicina, de saúde e graduados recentes, para a realização de programas observacionais hospitalares», no âmbito do programa designado Atlantis, que já está presente em onze países.

A Guarda receberá até três programas observacionais da Atlantis, com duração de quatro semanas, no período de 03 de maio a 03 de agosto, cada um com 10 alunos, segundo a nota.