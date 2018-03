06-03-2018 11:19

GNR apreendeu 6 mil euros em artigos contrafeitos em Barca d''Alva

A GNR anunciou hoje a apreensão de diversos artigos contrafeitos, em Barca d'Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), com o valor presumível de 6.100 euros.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a apreensão foi realizada pelo Destacamento de Intervenção no domingo passado numa ação de fiscalização na feira anual do Almendro, em Barca d' Alva.

«Os militares detetaram dois indivíduos a comercializar artigos contrafeitos, tendo sido apreendidos 52 relógios, 92 peças de vestuário e calçado de várias marcas conceituadas no mercado», adianta a GNR em comunicado.

Um homem e uma mulher, de 47 e 59 anos, respetivamente, foram identificados, tendo o caso sido remetido para o Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo devido à suspeita da prática de crime contra a propriedade industrial.