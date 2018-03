05-03-2018 17:47

Seia Jazz & Blues já começou

A Big Band da Escola Profissional da Serra da Estrela abriu hoje a 14ª edição do Seia Jazz & Blues com concertos nas escolas do concelho até dia 7.

O tema deste ano gira em torno da canção “Bye Bye Blackbird”, de Julie London, que as crianças serão desafiadas a cantar na escola e no palco.

Mas o grande destaque do festival vai ser o músico espanhol David Regueiro, que atua no dia 9 (22 horas) no Cine-Teatro da Casa da Cultura acompanhado pelo seu grupo Swingtet. O músico, que combina as raízes ciganas com a influência jazz, apresenta o seu mais recente disco “Bird Lives!”.

Na véspera será a Big Band da EPSE, sob a direção de Helder Abreu, a subir ao palco, seguindo-se o concerto do saxofonista e flautista espanhol José Nine. Já no dia 10 será a vez do blues dos portugueses The Greyhound James Band. Segundo a organização, este grupo «pega no rock clássico, mistura-o com o drama das bandas sonoras do género “western spaghetti”, os filmes italianos que celebrizaram Clint Eastwood, e transforma-o num espetáculo imperdível».

Nesse dia, entre as 15 e as 21 horas, o jazz vai andar pelas ruas de Seia com os Xaral's Dixie.

Promovido pela autarquia, o Seia Jazz & Blues contempla ainda oficinas e “jam sessions”, tendo chegado a mais de 750 crianças das escolas no ano passado, um número que os organizadores pretendem ultrapassar este ano.