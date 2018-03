05-03-2018 14:48

Feira de Emprego na ESTG

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda acolhe hoje e amanhã uma Feira de Emprego.

A iniciativa, organizada pela direção da ESTG e pelos alunos, tem como objetivo «dar a conhecer o mundo organizacional» e colocar «frente a frente empresas e futuros candidatos», num espaço dedicado ao tema do emprego.

Durante a atividade, que vai decorrer no auditório da ESTG, haverá palestras e “workshops” sobre temas como “A igualdade de género no mercado de trabalho”, “Rede social Linkedin - um mundo de oportunidades”, “Oportunidades de emprego e estágio em organizações internacionais”, “Estágios profissionais” e “Protocolo na vida profissional”, entre outros.