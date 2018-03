05-03-2018 10:00

"O Jardim" de Isaura vence Festival da Canção

A canção "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal, com letra e música de Isaura, vai representar Portugal no Festival da Eurovisão, que se realiza nos dias 8, 10 e 12 de Maio, no Altice Arena, em Lisboa.