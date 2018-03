05-03-2018 09:58

Linha da Beira Alta novamente cortada devido a deslizamento de terras

A circulação na Linha da Beira Alta voltou a ser cortada esta manhã devido a um novo deslizamento de terras junto ao túnel do Coval, em Mortágua, onde no domingo um comboio de passageiros descarrilou, sem vítimas.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse que na altura do novo deslizamento não estava nenhum comboio a passar. A CP referiu, por sua vez, que já está a ser acionado o transbordo dos passageiros.

A circulação na linha da Beira Alta tinha sido retomada entre as 2 e as 2h30 de hoje, depois de ter estado interrompida desde a manhã de domingo.