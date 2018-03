04-03-2018 19:59

Figueirense, Mêda, Gouveia e Celoricense nas meias-finais da Taça de Honra da AF Guarda

O Figueirense, Sp. Mêda, Gouveia e Celoricense apuraram-se hoje para as meias-finais da Taça de Honra da AF Guarda.

Esta tarde, nos quartos-de-final, o Figueirense derrotou o São Romão por 3-0 e o Sp. Mêda venceu em casa o Manteigas por 4-1. Por sua vez, Gouveia e Aguiar da Beira empataram a zero e o vencedor foi encontrado nos penáltis, com a sorte a sorrir aos serranos, que marcaram quatro grandes penalidades contra três dos visitantes.

Por último, o Celoricense, único "sobrevivente" da IIª Divisão Distrital, recebeu e ganhou ao Sp. Sabugal por 3-0. Nas meias-finais, agendadas para 25 de abril, defrontam-se o Figueirense-Sp.Mêda e Gouveia-Celoricense. A final do troféu realiza-se a 12 de maio, em Manteigas.