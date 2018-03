04-03-2018 16:15

Concurso de interpretação contemporânea hoje no Síntese

O Síntese - Ciclo de Música Contemporânea da Guarda prossegue no domingo, no TMG, com a segunda edição do Concurso Nacional de Interpretação Contemporânea. A prova destina-se a alunos do 3º ciclo e secundário, de qualquer instrumento, das escolas de ensino especializado e profissional de música de todo o país. Organizado pelo Síntese – Grupo de Música Contemporânea, o concurso pretende ainda promover o repertório contemporâneo nos currículos destas instituições de ensino.