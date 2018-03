04-03-2018 11:37

Fornos perdeu 4-0 em Leiria

O calvário do Fornos de Algodres continua na série C do Campeonato de Portugal.

Ontem, os fornenses perderam 4-0 com o União de Leiria, que lidera o grupo. Já a equipa do distrito da Guarda permanece na última posição.