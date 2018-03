03-03-2018 19:42

Festa do Pastor e do Queijo amanhã em Aguiar da Beira

A Câmara de Aguiar da Beira organiza no domingo a 5ª edição da Festa do Pastor e do Queijo, que inclui um concurso de gado ovino e caprino.

A mostra, que decorre na localidade de Mosteiro, Penaverde, começa pelas 9 horas com a abertura da exposição de gado a concurso. O programa inclui ainda, entre outros momentos, uma visita à exposição de gado (10h30), uma mostra e prova de queijo Serra da Estrela (11h30) e a entrega dos prémios do concurso de gado ovino e caprino (14 horas).