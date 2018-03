03-03-2018 19:26

Trigo Limpo regressa esta noite ao TMG com António Lobo Antunes

A história de uma antiga atriz de 78 anos é o tema central da peça “Sentada no Escuro”, que a companhia Trigo Limpo - Teatro ACERT apresenta sábado (21h30) no TMG.

Trata-se do segundo trabalho que a companhia de Tondela produz a partir de António Lobo Antunes depois de, em 2000, ter encenado “Cadeiras”, no qual cruzava sequências da obra do escritor. “Sentada no Escuro” foi construída a partir do romance “Para aquela que está sentada no escuro à minha espera” e conta a história de uma mulher de 78 anos que, quando era nova, se mudou de Faro para Lisboa para ser atriz e onde chegou a ter uma carreira, ainda que acidentada.

Até que, num dado momento, começou a perder a memória. De umas simples “brancas”', que motivam o despedimento da atriz, até uma poética e solitária existência interior, nesta peça há, segundo o Trigo Limpo, «um percurso de degenerescência onde as recordações se baralham» e onde a narrativa ficcional substitui a própria realidade.

A dramaturgia e encenação são de Pompeu José e as interpretações de António Rebelo, Ilda Teixeira, Pedro Sousa, Raquel Costa e Sandra Santo.