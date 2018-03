03-03-2018 19:04

Filipe Pinto atua esta noite no Sabugal

O músico Filipe Pinto sobe ao palco do auditório municipal do Sabugal esta noite (21h30).

Natural do Porto, o cantautor venceu a edição de 2009 do programa de talentos “Ídolos” e concluiu a sua bolsa de estudos na London Music School em junho de 2011. No ano seguinte editou o seu primeiro disco de originais, “Cerne” e, em 2013, venceu o prémio “MTV Best Portuguese Act 2013”.

Em 2016 lançou o segundo álbum, intitulado “E Tudo Gira”. O cantor está ainda a desenvolver o projeto “O Planeta Limpo do Filipe Pinto” dedicado à sensibilização para a utilização das energias alternativas junto da população escolar. O concerto tem entrada livre.