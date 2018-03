03-03-2018 18:07

Nova versão de “Através de um Sonho Mágico” estreia hoje no Tortosendo

O CCD Oriental de São Martinho repõe este fim-de-semana uma nova versão do espetáculo musical “Através de um Sonho Mágico” no auditório do Unidos do Tortosendo.

A produção obteve um enorme êxito na estreia, no passado 13 de maio, tendo esgotado o Teatro Municipal da Covilhã. “Através de um Sonho Mágico” narra a aventura de quatro crianças, que empreendem uma viagem por mundos misteriosos e encantados onde vão cruzar-se com personagens mágicas e viver aventuras inesquecíveis.

Tudo embalado por músicas que todo o público conhece, como temas de grandes musicais, e melodias inesquecíveis da Disney. Este é o primeiro projeto de teatro musical do Oriental direcionado para o público infanto-juvenil.

O elenco é composto por cerca de 30 jovens. O espetáculo sobe hoje (21 horas) ao palco e no domingo (15 horas). Os bilhetes podem ser adquiridos nas sedes do Oriental e do Unidos do Tortosendo.