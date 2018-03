03-03-2018 16:49

Soito e Casal de Cinza jogam final da Taça Distrital de Futsal

A final da Taça Distrital de Futsal da AF Guarda joga-se hoje (19 horas) no pavilhão municipal do Sabugal. O troféu será disputado pelas equipas da ACD Soito (Sabugal) e do GCR Casal de Cinza (Guarda).