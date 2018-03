03-03-2018 12:30

Fundão acolhe exposição canina nacional no fim-de-semana

A Câmara do Fundão e o Clube Português de Canicultura organizam no fim-de-semana a nona edição Exposição Canina Nacional no Pavilhão Multiusos e na Praça Amália Rodrigues.

Na tarde de sábado decorrem os julgamentos do quarto ao décimo grupo. No domingo terão lugar os julgamentos do primeiro ao terceiro grupo e as grandes finais. Participam cerca de 400 cães de cem raças diferentes, numa competição que conta para o Campeonato Nacional.

Os julgamentos estarão a cargo dos juízes Alfonso Castells Lladosa (Espanha), Jochen Eberhardt (Alemanha), Leif-Herman Wilberg (Noruega), Luís Gorjão-Henriques (Portugal) e Paulo Cipriano (Portugal). Ao longo destes dois dias haverá atividades para os mais novos, realizando-se no sábado as exposições especializadas de terriers, cão de pastor belga e cão Serra da Estrela.